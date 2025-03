Lanotiziagiornale.it - Cambiamento climatico, Copernicus lancia un allarme per il rapido scioglimento dei ghiacciai artici

Ilè un processo inarrestabile che non accenna a frenare, anzi accelera sempre più. Particolarmente indicativo di quanto sta accadendo è stato il mese di febbraio in cui la superficie delle banchise polari ha raggiunto il minimo storico, e le temperature dei tre mesi invernali dell’emisfero australe sono state quasi altrettanto elevate di quelle dell’anno scorso.Questo è quanto emerge dal bollettino annuale dell’osservatorio europeo. “Il mese di febbraio 2025 è in linea con le temperature record o quasi record osservate negli ultimi due anni a causa del riscaldamento globale: una delle conseguenze di un mondo più caldo è lodei ghiacci marini”, che “porta l’estensione globale delle banchise a un minimo storico”, si legge nel comunicato stampa.