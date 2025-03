Oasport.it - Calendario Mondiali sci nordico 2025 oggi: orari 6 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si assegneranno altri tre titoli iridati a Trondheim, in Norvegia,, giovedì 6, neidi sci, comprendente le discipline di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica: al momento l’Italia è ottava nel medagliere con un argento.Nello sci di fondo è il giorno della staffetta 4×7.5 km maschile (14.00), con al via Giovanni Ticcò, Federico Pellegrino, Davide Graz e Simone Daprà, mentre nella combinata nordica si terrà la team LH HS138 (12.00) / 4×5 km (16.00) maschile con Manuel Senoner, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi ed Alessandro Pittin.Nel salto con gli sci spazio al team LH HS138 maschile (17.05), con l’Italia che non sarà al via in questa, ed alle qualificazioni LH HS138 femminile (20.30) con Jessica Malsiner, Martina Zanitzer, Annika Sieff e Lara Malsiner.