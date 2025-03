Quotidiano.net - Caldaie a gas: stop alle detrazioni fiscali dal 2025 secondo la nuova Legge di Bilancio

Per lea gas sono stati azzerati i fondi. Ladistabilisce che, a partire da gennaio, lea gas non potranno più accedere, come previsto dalla direttiva europea Case Green. "Un successo dovuto anche all'attivismo di Kyoto Club e Legambiente - rivendicano le organizzazioni - che all'interno della campagna "#perunsaltodiclasse" hanno portato avanti una azione di advocacy per sensibilizzare sull'importanza di rendere la decarbonizzazione degli edifici una priorità per le politiche e gli investimenti pubblici e privati". L'obiettivo, spiegano le due ong, "è sostenere provvedimenti nazionali e regionali per la decarbonizzazione del settore, oltre a promuovere l'approvazione della revisione della direttiva 'Case green' a livello europeo e il suo recepimento da parte del Parlamento e del Governo italiani" entro maggio 2026.