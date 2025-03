Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic guarda in Serie A per il vice Santiago Gimenez. Il nome

Leggi su Dailymilan.it

In vista delilha già le idee chiare,inA per il ruolo diIlè già al lavoro in vista della prossima stagione e per la prossima sessione di. In attesa di capire quale sarà il futuro di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao, ilvuole cercare di rinforzare la rosa anche nelle seconde linee.Uno dei tasselli mancanti per ilè la mancanza di un, con Tammy Abraham che farà ritorno alla Roma e con Luka Jovic in uscita rimarrebbe soltanto il giovane Francesco Camarda che non è escluso possa partite in prestito per giocare con più continuità.cerca ilView this post on InstagramA post shared by Nikola Krstovic (@nikolakrstovic9)inA per il