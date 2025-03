Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Theo Hernandez verrà ceduto: Zlatan Ibrahimovic prova a chiudere per Maxim De Cuyper. L’offerta

Ildinelestivo potrebbe cedereDeè nella lista dei sostituti.Ilè pronto a partire per Lecce, quella del Via del Mare sarà una partita decisiva da giocare con l’atteggiamento giusto. Il 2025 rossonero era partito benissimo col successo in Supercoppa Italiana, ma tra play-off di Champions League sfumato e le recenti partite perse il clima attorno ai ragazzi di Sergio Conceiçao è decisamente cambiato.I rossoneri si stanno guardando attorno per sostituire, il terzino francese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Motivo per cui, senza rinnovo, sarà addio certo in estate. Nel frattempo la dirigenzaista ha messo gli occhi suDedel Club Brugge,ha già in mente che tipo di offerta fare alla società belga.