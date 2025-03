Dayitalianews.com - Calciomercato Milan, Leao verso l’addio: chi sono i club interessati

Il futuro di Rafaelalè sempre più incerto. L’attaccante portoghese, uno dei pilastri della squadra rossonera nelle ultime stagioni, potrebbe lasciare ilal termine dell’attuale campionato. Nonostante il rinnovo contrattuale siglato la scorsa estate fino al 2028, diversi topeuropeipronti a fare un’offerta per il talento classe 1999.Interesse dalla Premier League e non soloLe prestazioni dihanno attirato l’attenzione di alcune delle società più prestigiose d’Europa. In prima fila c’è il Manchester City, con Pep Guardiola che apprezza da tempo il suo stile di gioco e vorrebbe inserirlo nel suo già stellare reparto offensivo. Anche il Chelsea, che aveva provato a strappare il portoghese alnelle scorse sessioni di mercato, resta vigile e potrebbe tornare alla carica con un’offerta importante.