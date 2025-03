Dailymilan.it - Calciomercato Milan, chi è arrivato a gennaio ha deluso: da Joao Felix a Gimenez. E c’è chi non è mai sceso in campo come Bondo

Ildidelfin qui ha: daa Santiagoe c’è chi ha giocato pocoSottil e chi non è maiinKyle Walker, Warrenpoi Santiagocon Riccardo Sottil enon hanno cambiato il. Per niente. Unfuori dalla Champions League contro il Feyenoord. Fuori dalla corsa scudetto da tempo e ora lontanissimo anche dal quarto posto nonostante gli sforzi, anche economici di RedBird che tra tagli ritagli e cuci, ha investito su una nuova squadra.Una squadra che avrebbe dovuto aiutare Sergio Conceiçao a finire la stagione con il sigaro in bocca. E invece no. Chi ènon è riuscito a incidere. Non ha ancora dato la mano sperata a chi c’era già. L’unico ad aver convinto è l’ex Manchester City che sta dimostrando di essere ancora un giocatore di grande valore oltre che di grande esperienza.