Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, pronto il primo colpo estivo? Ha già detto sì: tutti gli aggiornamenti sull’obiettivo dei bianconeri

di RedazionentusNews24il? Ha giàsì: la rivelazioneHancko in vista della prossima estateFabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fornito un importante aggiornamento disul nome di Hancko. La rivelazione sul mercato.– «C’è un accordo di massima per l’addio a giugno. Anche perché il difensore ha già scelto la. Questo è un investimento che lavuole fare al netto del fatto che in difesa rientrerà anche Bremer, in più Kalulu che comunque laha intenzione di riscattare».Leggi suntusnews24.com