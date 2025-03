Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: non solo Ederson. Altri due osservati speciali in casa Atalanta, novità importanti in vista della prossima estate

di RedazionentusNews24: sono tre gliinnel match di domenica all’Allianz Stadium.inNon c’ènel mirinontus per la, con Cristiano Giuntoli che – come riferito da Tuttosport – ha incontrato in un ristorante di Bergamo Tony D’Amico a gennaio per iniziare a sondare il terreno indell’(su di lui però ci sono anche i due club di Manchester).Secondo Sportmediaset, ilavrebbe messo nel mirinodue giocatori dell’avversaria domenica all’Allianz Stadium: stiamo parlando di Ademola Lookman e Mateo Retegui. Due nomi che stuzzicano la dirigenza bianconera, che potrebbe affondare i possibili colpi da luglio.Leggi suntusnews24.