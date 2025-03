.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024-2025, risultati e marcatori della 18^ giornata

Leggi su .com

Nel girone B il Candia Baraccola Aspio torna in vetta, l’Aurora Jesi batte il Borghetto e va a -2 dalla prima posizione. Vincono anche Atletico Conero, Filottranese, Camerano e Le Torri CastelplanioVALLESINA, 6 marzo– C’è grande incertezza dopo la 18^dei campionati provinciali, in particolare nel girone Bprovincia di Ancona. Ma andiamo con ordine.Nel girone A perdono contro squadre di alta classifica sia Aesse Senigallia B (5-1 del Delfino Fano) che Trecastelli (4-1capolista Muraglia). I biancoazzurri scivolano così al settimo posto.Cambia la prima in classifica, invece, nel girone B. Il Candia Baraccola Aspio, infatti, sale in testa grazie all’1-3 rifilato alla Real Porto Senigallia. Scivola in seconda piazza il Borghetto, battuto 1-0 dall’Aurora Jesi (foto di copertina), terza a -2 dalla vetta insieme all’Atletico Conero, che a sua volta ha vinto 1-0 contro il San Biagio.