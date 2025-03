Bergamonews.it - Calcio, incendio in piazza nella notte: distrutte 4 auto

. Non si esclude l’origine dolosa dell’chetra mercoledì 5 e giovedì 6 marzo ha distrutto quattrovetture inSan Vittore, davanti alla chiesa.Le fiamme sarebbero partite da un’, per poi estendersi alle altre. L’allarme è stato lanciato dai residenti. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Romano che hanno domato le fiamme ed evitato esplosioni e danneggiamenti agli altri veicoli parcheggiati in.Le operazioni, cominciate intorno alle 2, si sono protratte fino alle 6 del mattino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Romano e diche stanno passando al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza per accertare la natura dell’.“Una delle prime cose che abbiamo fatto come amministrazione è stato mettere mano alla videosorveglianza – spiega il sindaco diMarco Gazzaniga -.