Calcio, il Bayern vince il derby con il Bayer in Champions League. Il Liverpool regola il PSG nel big match

Stasera si sono giocate tre partite valide per l’andata degli ottavi di finale della. IlMonaco ha sconfitto ilLeverkusen per 3-0 nel classicotedesco: i bavaresi sono passati in vantaggio al nono minuto con una stoccata di Kane, hanno raddoppiato con Musiala al 54? e poi hanno giocato l’ultima mezzora con l’uomo in più vista l’espulsione di Mukiele per doppio cartello giallo, ritoccando il risultato con il rigore trasformato da Kane al 75?.Il Barcellona ha giocato con l’uomo in meno già dal 22? per l’espulsione di Cubarsi sul campo del Benfica, ma è comunque riuscito are per 1-0 grazie al gol segnato da Raphinha al 61?. Successo in trasferta anche per ilnel bigcontro il PSG: gli inglesi si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Elliott all’87mo minuto.