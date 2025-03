Oasport.it - Calcio femminile, Juventus batte la Fiorentina e raggiunge la Roma in finale di Coppa Italia

Calato il sipario sulla seconda semidi ritorno diditra lae laallo stadio “Pozzo – La Marmora” di Biella. Bianconere che partivano dalla vittoria per 3-2 in trasferta dell’andata e si sono confermate in questo match tra le mura amiche. A decidere la sfida è stata una rete della norvegese Emma Godo al 24?, che ha tramutato in oro l’assist di Barbara Bonansea. Il 17 maggio, dunque, ci sarà la sfida tra la Vecchia Signora e lanella.PRIMO TEMPO – Canzi punta sul seguente undici: Peyraud-Magnin, Harviken, Kullberg, Lenzini, Thomas, Brighton, Rosucci, Bonansea, Godo, Vangsgaard, Beccari. Risponde De la Fuente con Durante, Pedersen, Bonfantini, Catena, Erzen, Snerle, Severini, Faerge, Curmark, Filangeri, Boquete Giadans. La Juve fa la partita, ma manca precisione nei pressi dell’area di rigore.