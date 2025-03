Oasport.it - Calcio a 5, tutto facile per l’Italia: Malta battuta 7-0 nel segno di Merlim

Una vittoria larga e convincente serviva e un’affermazione di questo genere è arrivata.dela 5 non sbaglia al Pala Hockey di Reggio Emilia travolgendonella terza giornata del Girone 2 delle qualificazioni agli Europei 2026 dia 5 con il punteggio di 11-1.LA CRONACAGli azzurri di Samperi ci mettono 10 minuti per prendere le misure, poi si scatenano: Mifsud, al netto di tantissime parate non può nulla. Arrivano in serie le reti di Motta, De Oliveira, due volte Molaro, poi Venancio griffa anche lui una doppietta, intervallata dalla seconda segnatura di De Oliveira. Si va all’intervallo sul 7-0.Inizia la ripresa, ancora De Oliveira. Successivamente è la volta di, al rientro in azzurro, dopo aver creato assist e gioco, si toglie la soddisfazione dei gol 9 e del 10-0.