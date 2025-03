.com - Calcio a 5 Serie A2 / Audax 1970, è ancora lotta salvezza

Potenza Picena fa un balzo in avanti, senigalliesi chiudonola classifica col PontederaSENIGALLIA, 6 marzo 2025 –in coda l’nel torneo diA2 dia 5.I giallorossi nell’ultimo match sono stati battuti in casa 3-5 dal Lucrezia nonostante una prestazione all’altezza.Il Potenza Picena vince 6-2 in trasferta col Pontedera e si allontana a +4 lasciando la stessa formazione toscana e l’all’ultimo posto, coi giallorossi comunque avanti per gli scontri diretti.Nella prossima giornata, sabato 8 marzo, l’giocherà alle ore 17.30 in trasferta col Russi, alle 15 il Potenza Picena affronterà l’Imolese mentre alle 15.30 il Pontedera renderà visita all’Atlante.Sarà la giornata numero 19, dopo la quale ne mancheranno soltanto altre tre.ClassificaA2:Real Fabrica Roma 44Russi 36Montebianco Prato 30Atlante Grosseto 26Lucrezia 25Grifoni 24Imolese 23Real Rieti 22Potenza Picena 14Senigallia 10Pontedera 10©riproduzione riservataL'articoloa 5A2 /, èproviene da Lo sport della Vallesina.