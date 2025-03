Sololaroma.it - Cagliari-Genoa, il pronostico: voglia di non farsi male, tra Under e 1° tempo

Primi scontri di Champions archiviati, spazio all’Europa League ma anche un nuovo weekend di Serie A alle porte, una 28ª giornata pronta a spostare nuovamente gli equilibri nelle varie zone della classifica. Il turno si apre con un importante, in programma venerdì 7 marzo alle 20:45, in una Unipol Domus pronta a spingere la squadra di Nicola verso la conquista di punti salvezza importanti.Proprio la scelta di un allenatore specialista nel mantenimento della categoria è stata la prima mossa dei sardi l’estate scorsa, e per ora il percorso sta andando in questa direzione in maniera giusta. Ildi questi primi due mesi di 2025 è una squadra sicuramente viva, anche se le ultime due sconfitte di misura, contro Juventus e Bologna, hanno lasciato l’amaro in bocca, quella sensazione che qualcosa si potesse portare a casa.