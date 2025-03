Ilfattoquotidiano.it - Caccia militare sgancia accidentalmente bombe su un villaggio a nord della Corea del Sud: diversi feriti

Intorno alle 10.04 di sera (2 di notte in Italia), una Pocheon, a meno di 30 chilometri a sud dal confine con ladel, è statocolpito da un jet da combattimento sudno. IlKF-16 era impegnato in esercitazioni militari e manovre “a fuoco vivo” congiunte con gli Stati Uniti quando ottoMK-82 sono esplose in modo anomalo “al di fuori del perimetro previsto”, come si legge in una nota dell’Aeronautica riportata da RaiNews.Il bombardamento ha coinvoltocivili: in particolare quattro persone hanno riportato ferite gravi (fratture a collo e spalle) e altre tre lesioni di lieve intensità. Secondo quanto riportato dall’agenziana Yonhap, gli attacchi hanno riguardato anche le vicinanze di un centro per anziani. Oltre asfollati, una chiesa e alcune case sono state danneggiate.