Quotidiano.net - Caccia della Corea del Sud sgancia per errore 8 bombe sui civili: 7 feriti, di cui 4 gravi. Aperta un’indagine

Roma, 6 marzo 2025 - Perundi Seul hato 8suicittà Pocheon, nel Norddel Sud. Almeno sette persone sono rimaste ferite, di cui quattro sono. L'aeronautica militare sudna ha espresso "profondo rammarico" per lo "sfortunato incidente". In una nota ha confermato: "OttoMK-82 sono statete in modo anomalo da un aereo KF-16 dell'aeronautica militare, esplodendo al di fuori del perimetro previsto" durante un'esercitazione. E' stataun'indagine sul caso e per adottare "tutte le misure necessarie, incluso il risarcimento dei danni". Ora però cresce il timore tra la popolazione per le esercitazioni militari congiunte 'Freedom Shield', tradel Sud e Stati Uniti, le più imponenti per la sicurezza, programmate per fine mese.