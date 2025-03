Ilgiorno.it - Caccia al tesoro di Stefania Nobile nascosto all’estero. Wanna Marchi su un cliente: “Incassiamo, però è un uomo così schifoso”

Milano, 6 marzo 2025 – Chissà se quei 33mila euro sequestrati su un conto in Lituania saranno il filo di Arianna che consentirà agli investigatori di mettere le mani sul presuntodi Davide Lacerenza e. Tra i due, finito l’amore, è rimasta la complicità. Un’alleanza fondata sul giro vorticoso di soldi con epicentro la Gintoneria di Milano. Alcolici, coca, escort, selfie da sfoggiare sui social, cash da incassare in cambio di strisciate con carte di credito, per clienti in cerca di avventure e contanti facili. In questa Suburra milanese dove conta solo la legge della grana. “Striscia la carta, io ti posso dare contanti, non so neanche (bestemmia) dove metterli”, urla Lacerenza a A.S., l’avvocato, intercettato dalle microspie piazzate nel locale dalla Guardia di Finanza.