Anteprima24.it - Buonopane nell’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori del Ministero

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Provincia,Rizieri, è stato nominato componente dell’Osservatorio sulnei confrontiamministratori locali. Rappresenterà le Province Italiane. A designarlo il presidente dell’Upi, Pasquale Gandolfi, che ha ufficializzato l’indicazione nel corso dell’ultima riunione del direttivo nazionale dell’Unione delle province d’Italia.L’Osservatorio sulnei confrontiamministratori locali opera presso ildell’Interno. È presieduto dal ministro dell’Interno ed è composto dal capo di gabinetto del ministro, dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, dal capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, dal capo dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, dal direttore dell’Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari, dal capo dipartimento per gli Affari di Giustizia deldella Giustizia, dal capo dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione deldell’Istruzione, dell’università e della ricerca, dal rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e da quello dell’Unione delle province d’Italia.