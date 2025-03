Ilgiorno.it - Bulli e rapinatori sul treno, vittima un turista spagnolo: arrivano le condanne

Monza, 6 Marzo 2025 - Duee due assoluzioni per gli egiziani della rapina inad un ragazzo. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Monza Andrea Giudici che ha inflitto nel processo con il rito abbreviato la pena di 3 anni e mezzo a un 19enne, quella di 2 anni e mezzo con la sospensione condizionale per un altro 19enne e l'assoluzione di altri due ragazzi di 28 e 18 anni. In carcere resterà quindi solo il 19enne. Il fatto contestato risale all'ottobre scorso. Il gruppetto era salito alla stazione di Lecco suldiretto a Milano Porta Garibaldi e aveva iniziato a dare spettacolo tra i passeggeri, comportandosi dae causando anche danni ai convogli con atti di vandalismo. Una scorreria finita con la rapina di una collana in oro ad un ragazzoche si trovava in compagnia di alcune amiche e con ilfermato a Monza, dove la polizia ferroviaria aveva fatto scattare le manette.