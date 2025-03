Quicomo.it - Bulgarograsso piange Thomas Imperial, il motociclista morto nell'incidente di Montano Lucino

Leggi su Quicomo.it

Si chiamava Thomailavvenutoa matttina del 6 marzo 20255 in via dell'Industria aera residente ainsieme alla moglie e ai figli. Di professione aceva il fisioterapista e lavorava in Svizzera.Una vita tra.