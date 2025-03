Calciomercato.it - Bufera Champions League: “Un altro scandalo arbitrale”

Leggi su Calciomercato.it

Arbitro e Var nel mirino per l’episodio che potrebbe essere decisivo in ottica qualificazione ai quarti di finale. Cosa è successoLe partite dinon sono mai partite banali. Specie quelle tra le favorite alla vittoria finale, sempre piene di episodi e polemiche prima, durante e dopo.: “Fallo di mano, un” (LaPresse) – Calciomercato.itEmblematica in tal senso la sfida tra PSG e Liverpool andata in scena ieri sera a Parigi, vinta incredibilmente dagli inglesi. Incredibilmente vista la marea di occasioni avute e non sfruttate, per colpa di Dembele e soci come per merito di Alisson (non a caso premiato come migliore in campo).Va detto che un gol i parigini lo avevano anche realizzato, grazie al sinistro a giro di Kvaratskhelia, ma il Var ha annullato tutto per fuorigioco millimetrico dello stesso ex Napoli.