Palermotoday.it - Bruxelles, Galvagno: "Pieno sostegno al comparto pesca della Sicilia contro la concorrenza sleale"

Leggi su Palermotoday.it

"Laè da secoli uno dei pilastri economici, eppure è sempre più crescente il livello di prodotto consumato proveniente da Paesi Extra Ue, con gravi danni non solo per itori, ma soprattutto per il consumatore finale che rischia di servire a tavola pesce non sicuro. È.