Ilrestodelcarlino.it - Bruno Pizzul, una voce nell'Olimpo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, scomparso pochi giorni fa, appartiene all'delle voci storiche dello sport italiano, come Ciotti, Ameri, Galeazzi. Quelle facili da imitare con successo di pubblico, perché così distinguibili dal mucchio, perché così amate. Le voci dei mercoledì di coppa con tutta l'Italia raccolta attorno all'unico televisore domestico, delle gare della nazionale di calcio. La nazionale, l'unico vero rammaricoa carriera di, lui che ha fatto reparto intergenerazionale fra il mondiale del 1982 e quello del 2006, un lungo intervallo senza allori, con le notti magiche del sogno mancato e la delusione nel forno di Pasadena. Chissà quante volte, in segreto, avrà scandito quelle tre parole mai potute proferire (lui non le avrebbe gridate) davanti a milioni di telespettatori: "campioni del mondo!".