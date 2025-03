.com - Bresh, si aggiungono due date al tour nei palasport

annuncia due nuoveal suo primonei, il calendario aggiornato e i bigliettiDopo l’annuncio del sold out e del successivo raddoppio della data di Milano di, a grande richiesta siora altri due nuovi live al suo primonei: a Jesolo (25 ottobre – data zero) e a Bologna (9 novembre)!Il calendario completoSabato 25 ottobre – JESOLO, Palazzo del Turismo (NUOVA DATA – data zero)Sabato 1° novembre – ROMA, Palazzo dello SportGiovedì 6 novembre – MILANO, Unipol Forum (SOLD OUT)Venerdì 7 novembre – MILANO, Unipol ForumDomenica 9 novembre – BOLOGNA, Unipol Arena (NUOVA DATA)I biglietti per le nuovesono disponibili in prevendita. Per info: www.livenation.it. È in radio La tana del granchio, il singolo con cuiè stato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo.