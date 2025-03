Brandi Firmo | Farmaco per ipofosfatasia sostituisce enzima carente ripresa già in poche settimane

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Nell'non funziona bene la fosfatasi alcalina che è l'fondamentale per far mineralizzare lo scheletro e anche l'apparato dentario. Senza questotendiamo ad avere denti malati in uno scheletro malato e una vera e propria osteomalacia. Quando parliamo di un" come asfotase alfa, "parliamo di una molecola chel'.L'articolo): “pergià in” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.