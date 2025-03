Juventusnews24.com - Brambati non crede nella Juve: «È una squadra altalenante, Thiago Motta mi ha lasciato molti dubbi in questi aspetti»

L'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio per analizzare il momento della Juve e l'inserimento dei bianconeri nella lotta scudetto.

PAROLE – «No, per quello che ho visto finora. Ho visto una squadra altalenante, che non è capace di compattarsi. E' una squadra guidata da un allenatore che finora mi ha lasciato molti dubbi, dalle formazioni fatte alle sostituzioni, passando per la comunicazione. La strada tracciata non mi sembra quella di una squadra che da qui alla fine non sbaglierà più. Abbiamo visto come è inciampata in un sacco di pareggi, che ti fanno pensare. Poi ovvio, se svengono quelle davanti, ma ne ha tre e non solo una».