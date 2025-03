Inter-news.it - Brambati: «Inter, giusto credere al Triplete! Solo un problema»

Massimosegue assolutamente Simone Inzaghi nella sua provocazione in conferenza stampa post Feyenoord-. L’vento su TMW Radio. CHAMPIONS LEAGUE – Massimosorprende e appoggia Simone Inzaghi: «L’devenel? Èche ci creda, fa bene. Adesso la strada si farà più dura in Champions. Dopo il 3-0 di ieri, il Bayern Monaco è favorito per passare il turno e per l’non sarà semplice. Inzaghi però fa bene a crederci perché ha tutte le carte in regole, ma vedo la squadra un po’ più sulle gambe rispetto a inizio anno. Magari è dovuto a una preparazione fatta a gennaio, ma non li vedo così brillanti come prima».sottovaluta la Juventus!CAMPIONATO – Su un’avversaria dell’ha detto: «Ho visto una squadra altalenante, che non è capace di compattarsi.