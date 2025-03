Lanazione.it - Boss in carcere con i cellulari: in Umbria in tre anni 209 telefoni sequestri

Perugia, 6 marzo 2025 - "nelle carceri dell'". Lo ha rilevato il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani. Che prosegue: "Nel corso degli ultimi trene sono stati sequestrati 209 con un aumento progressivo nel triennio. Secondo la Procura generale per la maggior parte dei dispositivi è stato possibile individuare i detenuti che ne facevano uso, altri invece sono stati attribuiti a persone ignote in quanto rinvenuti nei luoghi comuni sia all'interno degli istituti che negli spazi esterni adiacenti alle carceri, presumibilmente pronti per essere introdotti all'interno. "I dispositivi - ha rilevato Sottani - sono stati rinvenuti nella quasi totalità a carico di detenuti italiani, appartenenti al circuito di alta sicurezza". Rispetto alla precedente indagine condotta nel 2022 su richiesta della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è emerso un "aumento preoccupante" nella diffusione all'interno delle carceri deiche è considerata una "grave minaccia in quanto la presenza di questi dispositivi potrebbe consentire ai detenuti di continuare a commettere reati e mantenere legami illeciti con l'esterno".