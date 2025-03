Sololaroma.it - Borussia Monchengladbach-Mainz, il pronostico di Bundesliga: tentazione ad alta quota

Leggi su Sololaroma.it

Nonostante sia ancora giorno di coppe europee, con l’Europa e la Conference League protagoniste nella serata di oggi, l’avvicinarsi del weekend ci proietta già verso un nuovo turno nei rispettivi campionati. In Germania, lascenderà in campo per affrontare la venticinquesima giornata e la gara che inaugurerà il programma sarà quella tra, che si giocherà venerdì 7 marzo alle ore 20.30.Padroni di casa che si presentano a questo appuntamento in piena corsa per un posto in una delle prossime competizioni europee, ma che dovranno cercare di portare a casa i tre punti contro una diretta rivale. Nell’ultimo turno ilè tornato alla vittoria dopo il netto ko con l’Augsburg e andrà dunque alla caccia di continuità.Dalla parte opposta ci sarà unche si trova attualmente al quarto posto in classifica – con quattro lunghezze di vantaggio sui rivali – ed è reduce da una serie di tre vittorie consecutive che ne testimoniano il grande momento di forma.