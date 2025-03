Quotidiano.net - Borse europee in rialzo dopo taglio tassi BCE, Milano guadagna

Allungano il passo le principalisulla scia deldi 25 punti base deidella BCE.gira in positivo elo 0,15%, accelera Francoforte (+0,5%), mentre Parigi e Madrid riducono il calo allo 0,3% e Londra lascia sul campo l'1% circa. Deboli i listini Usa, con il Dow Jones in calo dello 0,37% e il Nasdaq dell'1,8%. Sul fronte valutario si rafforza l'euro sopra quota 1,08 dollari e la sterlina rimane stabile a quasi 1,29 dollari. Si assesta a 113 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in crescita di 9 punti al 3,99% e quello tedesco di 6,8 punti a quasi il 2,86%. Inil greggio (Wti +0,75% a 66,81 dollari al barile) mentra amplia il calo il gas naturale (-4,98% a 39,44 euro al MWh). Accelerano i bancari SocGen (+3,63%), Bper (+3,24%), Popolare Sondrio (+2,64%), Mps (+1,83%), e Commerzbank (+1,8%).