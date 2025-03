Quotidiano.net - Borse europee in calo in attesa della Bce: focus su dazi Trump e investimenti Germania

Legirano in, in linea con i future di Wall Street, mentre si attende la riunioneBce e la conferenza stampa di Christine Lagarde. Sui mercati resta alta l'attenzione sulle decisioni di Donaldsuie sulle mossecirca il piano per gli. Sul fronte valutario l'euro prosegue a 1,0788 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,7%. In flessione Londra (-1,1%), Madrid (-0,8%), Parigi (-0,7%) e Milano (-0,1%). In controtendenza Francoforte (+0,1%). I listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto tecnologico (-1,2%), mentre si guarda agli sviluppi di Alibaba sul fronte dell'intelligenza artificiale. Inanche le utility (-0,8%), con il prezzo del gas che scende sotto i 40 euro al megawattora. Seduta fiacca anche per le banche (-0,2%) e le assicurazioni (-0,6%), con l'ulteriore taglio dei tassi.