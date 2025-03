Quotidiano.net - Borse europee in attesa della Bce e delle mosse di Lagarde sui mercati

Lerallentano in vistariunioneBce econferenza stampa di Christine. L'deiè sulle prospettiveBce sul fronte dell'allentamentopolitica monetaria. Sotto i riflettori resta il piano per gli investimenti in Germania e ledi Donald Trump sui dazi. L'euro resta forte a 1,0797 sul dollaro, e i rendimenti dei titoli di Stato continuano a salire. L'indice stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Londra (-0,8%), Parigi (-0,1%) e Madrid (-0,3%). Sale Francoforte (+0,5%), con la spinta dei programmi del futuro governo. I principali listini europei sono appesantiti dal comparto dalla farmaceutica (-1%) e dalle Tlc (-0,8%), con Deutsche Telekom (-2,5%) e Cellnex (-3,1%). Deboli le banche (-0,2%) e le assicurazioni (-0,1%), in vista dell'ulteriore allentamentopolitica monetaria.