Borsa di Milano in rialzo +068% grazie a taglio tassi e investimenti infrastrutturali

Quotidiano.net - Borsa di Milano in rialzo (+0,68%) grazie a taglio tassi e investimenti infrastrutturali

Seduta positiva per ladi(+0,68%) in linea con le altre piazze della zona euro dopo ildeie le indicazioni della Bce. Sul podio Fineco (+8,1%), spinta dalla raccolta mensile, ancora rally per il gruppo del cemento Buzzi (+8,06%) sulla scia del maxi-piano dipreannunciato dalla Germania, in recupero poi Stm (+4,52%) con altri titoli del settore. I conti e il dividendo al di sotto delle attese hanno fatto crollare Amplifon (-15,67%), male anche Inwit (-4,42%) e, nella moda, Cucinelli (-3,37%). Fuori dal paniere principale bene Mfe nella categoria A (+1,87%) e B (+2%) mentre la partecipata tedesca Prosieben ha concluso di corsa a Francoforte (+6,8%) recuperando lo scivolone innescati dai risultati annuali. AbitareIn, coinvolta nell'inchiesta sull'urbanistica del Comune diha subito un nuovo capitombolo (-24%).