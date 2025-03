Quotidiano.net - Borsa di Hong Kong in rialzo grazie all'impegno della Cina su consumi e tecnologia

Ladivola in avvio in scia all'a spingere suie sul settore tecnologico, in base a quanto illustrato ieri dal premier Li Qiang all'apertura dei lavori annuali del Congresso nazionale del popolo, il parlamento di Pechino. L'indice Hang Seng segna un progresso dell'1,84%, a 24.028,75 punti, mentre il sottindice Hang Seng Tech balza del 3,26%. In luce i colossi del settore come Alibaba (+6,93%), Tencent (+4,06%) e Meituan (+2,80%). L'indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,40% a 3.355,48 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,64% a quota 2.067,22. Li su è impegnato a stabilizzare il mercato immobiliare, la spina nel fianco dell'economia cinese da fine 2021, e ad aumentare con vigore iinterni per evitare i rischi di deflazione, in un anno carico di insidie dopo la guerra commerciale innescata dai dazi del presidente Usa Donald Trump.