Iltempo.it - Borghi inchioda l'Ue: “Fino a ieri non si poteva spendere, ora ecco 800 miliardi per le armi”

«Ursula von der Leyen ha fatto tutta da sola, senza che prima ci sia stato alcun dibattito sia nel Parlamento nazionale sia in quello europeo. Tra l'altro in Italia non abbiamo nessuna emergenza difesa in questo momento. Non c'è nessuno che ci vuole invadere». Claudio, senatore della Lega, critica senza mezzi termini il piano di riarmo europeo firmato von der Leyen.Senatore cosa ne pensa del piano presentato dalla presidente della Commissione europea? «C'è innanzitutto un problema di metodo, il piano non è stato discusso. Appare così all'improvviso in un contesto in cui non c'era un centesimo per qualunque cosa anche la più necessaria mentre ora spuntano 800per le. È il solito metodo von der Leyen, creare delle emergenze in modo che si possa fare debito comune. L'aveva già fatto coi vaccini quando compròdi dosi per poi buttarne via tre quarti».