Ilgiornale.it - Bonus psicologo, nuovi fondi sbloccati: a metà aprile via alle graduatorie per 3.300 beneficiari

Leggi su Ilgiornale.it

Introdotto nel 2022 per supportare le persone in difficoltà psicologica a causa della pandemia, per accedere al beneficio, l’Isee deve essere inferiore a 50.000 euro