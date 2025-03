Ilfattoquotidiano.it - Bonus mamme al palo, il decreto ministeriale necessario per attuarlo ancora non si è visto. Cgil: “Ritardo inaccettabile”

A due mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2025, il governo non haadottato ilper definire importi, modalità attuative e procedure per il riconoscimento del nuovo “”, replica di quello varato l’anno prima. Il risultato è che le lavoratrici non hanno la possibilità di beneficiarne. La segretaria confederale della, Daniela Barbaresi, parla di un “”. Oltre a ricordare le criticità già evidenziate un anno fa, a partire dalla scelta di una decontribuzione che rischia di indebolire ulteriormente il sistema previdenziale. Altro aspetto controverso è l’esclusione delle lavoratrici domestiche, settore che coinvolge molte donne a basso reddito, quelle che avrebbero maggiore necessità di certezze e stabilità economica per affrontare le scelte di vita e genitorialità.