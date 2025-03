Lettera43.it - Bonus giovani under 35: come funziona e cosa cambia per le assunzioni nel 2025

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministero dell’Economia e delle Finanze hanno firmato il decreto attuativo che dà il via libera al nuovo. La misura prevede un esonero contributivo per lea tempo indeterminato di35, mai occupati con contratti stabili,previsto dal decreto Coesione. Il governo ha stanziato 1,429 miliardi di euro nell’ambito del Programma nazionale, donne e lavoro 2021-2027.Cos’è il35 e a chi spettain ufficio (Getty Images).Ilriconosce ai datori di lavoro privati uno sgravio totale del 100 per cento dei contributi previdenziali per lea tempo indeterminato o per la trasformazione di contratti a tempo determinato. L’incentivo è valido per 24 mesi, con un tetto massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.