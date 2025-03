Quifinanza.it - Bonus Giovani, assunzioni under 35 a rischio: il decreto esclude chi ha già assunto

Ilper ledegli35, detto anche, avrebbe dovuto incentivare le aziende a investire sull’occupazionele con uno sgravio contributivo del 100%. Ma ilattuativo del 27 febbraio ha cambiato le carte in tavola, introducendo una modifica che rischia dire chi ha già.Infatti, lo sgravio sarà valido solo per leeffettuate dopo il 31 gennaio 2025, e per ottenerlo sarà obbligatorio presentare domanda all’Inps prima dell’assunzione stessa. Un vincolo che limita l’accesso a molte imprese: chi avevatra settembre 2024 e gennaio 2025 contando sull’incentivo, ora rischia di non poterlo più ottenere.Caos: chi è escluso dalIl tanto attesoattuativo delha introdotto due novità inaspettate, che cambiano l’accesso al