Laverita.info - Bonus gas, Regione Basilicata approva il nuovo disciplinare

La Giunta regionale ha dato oggi il via libera al sistema di agevolazioni inerenti la tariffa del gas che prevede l’erogazione delgas a condizioni uguali per tutti i beneficiari. Il governatore Vito Bardi: «Bolletta alleggerita, una misura di welfare sociale, un aiuto per fronteggiare i rincari del gas». Scadenze, conguagli e come richiederlo.