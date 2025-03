Bonus Bollette 2025 | chi può richiederlo si deve fare domanda?

Leggi su .com

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Energia (c.d Decreto), introducendo misure urgenti per sostenere famiglie e imprese. E’ stato dunque approvato ilLuce, si tratta di un ampliamento delsociale elettrico, ilé una tantum ed ammonta a 200 euro per le famiglie con un Isee fino a 25 mila euro. Stando alle valutazioni del Governo la platea interessata sarebbe di circa 8 milioni di famiglie, per uno stanziamento di 1.6 miliardi. Per le famiglie che già avevano ilsociale si tratterà di uno sconto aggiuntivo. Vediamo i dettagli:, requisiti e comeIlvale per ledell’energia dei prossimi 3 mesi, bisogna avere un Isee fino a 25 mila euro, ilsi può sommare alsociale, che spetta alle famiglie che hanno ISEE fino a 9.