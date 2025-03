Ilrestodelcarlino.it - Bonfietti: “Ustica non va archiviata, domenica manifestiamo”

Bologna, 6 marzo 2025 – I familiari delle vittime della strage dilanciano un appello alla città di Bologna. «Non è possibile chesia– dice la presidente dell'Associazione, Daria–. La ricerca della giustizia non si arrende! Ritroviamoci davanti al Museo per la memoria dialla 11. Chiediamo verità e giustizia per le vittime della Strage di». L’appello arriva dopo la richiesta di archiviazione dell’inchiesta (contro ignoti) formulata dalla Procura di Roma che indagava sulla strage dal lontano 2008. Secondo i pm il Dc9 Itavia, partito da Bologna il 27 giugno 1980 con destinazione Palermo, fu abbattuto nell’ambito di una battaglia aerea, ma è impossibile stabilire gli autori materiali della strage anche a causa della scarsa collaborazione degli Stati alleati sulle rogatorie formulate dai magistrati.