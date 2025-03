Thesocialpost.it - Bombola di Gpl esplode in un campeggio ferita una persona

Attimi di apprensione questa mattina, 6 marzo, a Marone, sulle rive del lago d’Iseo, dove una turista di origine tedesca è rimastaa seguito dell’esplosione di unadi Gpl all’interno di un.La deflagrazione ha causato il parziale crollo di una struttura adibita a dependance e ha innescato un incendio nel tetto di un edificio adiacente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.La donnaè stata soccorsa dalle sanitario: secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita da alcuni calcinacci caduti a seguito dell’esplosione. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma è stata comunque trasportata in codice giallo al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia per accertamenti.