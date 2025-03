Fanpage.it - Bombe sganciate per errore durante esercitazione, 15 feriti in Corea del Sud: l’esplosione in un video

Un aereo dell'Aeronautica militare delladel Sud ha sganciato perottoun', ferendo 15 civili e danneggiando alcuni edifici. È successo giovedì 6 marzo a Pocheon. Le persone coinvolte non sarebbero in pericolo di vita. L'esplosione è stata ripresa in undiffuso in rete, le autorità hanno annunciato l'apertura di un'indagine.