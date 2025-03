Serieanews.com - Bomba Milan: tutto fatto per il ds, fra lunedì e martedì sarà ufficiale

Ilha sciolto le riserve e ha deciso chiil prossimo direttore sportivo, che ha battuto una folta concorrenza: l’annuncio ad inizio settimana prossimaper il ds, fra(Foto: Ansa) – serieanews.comIlha deciso. Dopo settimane di riflessioni e valutazioni, la dirigenza rossonera ha individuato il nome del nuovo direttore sportivo, l’uomo che dovrà guidare il club in un’estate di profondi cambiamenti.Nonun semplice passaggio di testimone, ma l’inizio di una vera e propria rivoluzione tecnica, con un mercato che vedrà cessioni pesanti e investimenti mirati per rilanciare la squadra.Nel nuovo assetto societario rossonerocruciale il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che ha svolto compiti di ogni tipo in questo momento di crisi gestendo la situazione in una fase davvero complicata.