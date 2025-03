Formiche.net - Bollette più leggere e investimenti pronti. Tutti i vantaggi del nucleare secondo Ecr

Tecnologia e fusione, un binomio che alla luce delle nuove sfide geopolitiche alla voce energia è di estrema attualità e al contempo offre una opportunità all’Italia, che nel documento finale del G7 di Borgo Egnazia lo ha inserito con estrema precisione. Ne è convinto il partito dei conservatori europei di Ecr, che ha presentato a Roma uno studio sullo stato di maturazione della tecnologia della fusione, con tempistiche e opportunità di sviluppo nel vecchio continente. Un’occasione sia per riflettere su quanto il progresso dei piccoli reattori può sposarsi con il mercato italiano, sia per cerchiare in rosso le nuove competenze che l’Ue dovrebbe avere (più tematiche strategiche, rivendica Procaccini, e meno tappi di bottiglia).Sì alPresenti il co-presidente di Ecr Nicola Procaccini, il ministro dell’ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il responsabile energia di Fratelli d’Italia alla Camera Riccardo Zucconi, l’ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Padova Piero Martin.