Bocciodromo, la gestione torna sulla piazza

Ladeldi via dell’Acquedotto. Ieri l’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per sondare operatori qualificati interessati ad animare la struttura, destinata a favorire la diffusione delle attività sportive e motorie dei cittadini. L’affidamento per cui l’amministrazione ha pubblicato l’avviso non riguarda il locale destinato alla somministrazione di alimenti, bevande e nemmeno l’area esterna attualmente adibita a parcheggio. Nell’avviso non è specificata la scadenza del bando. Questa dovrebbe essere entro le 13 del 25 marzo e si desume leggendo quanto specificato nel tipo di ricognizione pubblica: 20 giorni dalla pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio. Nel caso in cui non dovessero pervenire manifestazioni di interesse, il Comune potrà procedere ad affidamento diretto anche a soggetti diversi di Associazioni e società sportive, Enti di promozione sportiva e Federazioni.