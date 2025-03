Iodonna.it - Bloccano strade, imbrattano opere d’arte e sfidano la legge: ma chi sono i giovani di Ultima Generazione? Questo documentario prova a raccontarlo

Cosa spinge un gruppo dia sfidare laper difendere il pianeta? Come se non ci fosse un domani porta sul grande schermo le voci e i volti di chi ha scelto la disobbedienza civile per scuotere le coscienze. Ildiretto da Riccardo Cremona e Matteo Keffer, in sala dal 6 marzo, racconta il movimentosenza filtri né retorica. Un film che vuole far immergere lo spettatore nelle tensioni, nei dubbi e nelle speranze di un’epoca in cui i cambiamenti climatici stanno diventando argomento quotidiano. Le 10 artiste e attiviste che vale la pena conoscere guarda le foto Come se non ci fosse un domani: ilsugli attivisti per il climaIlsegue da vicino le storie di cinqueattivisti, offrendo uno sguardo intimo sulle loro motivazioni, paure e speranze.